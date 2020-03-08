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«Полный кретин». Макгрегор раскритиковал Махачева за высказывание о женщинах в ММА

«Полный кретин». Макгрегор раскритиковал Махачева за высказывание о женщинах в ММА
Бокс/ММА / UFC 0

Ирландский боец UFC, бывший чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор раскритиковал российского бойца Ислама Махачева за его высказывание о женщинах в смешанных единоборствах.

«Полный кретин. Обвинённый за стероиды жулик, который сделает всё, чтобы избежать удара и затормозить ход поединка, обсуждает один из величайших боёв с разменом ударами, которые когда-либо проводили девушки-бойцы.

Эти маленькие гремлины! Снова. Грязные крысы. Позор», — написал Конор Макгрегор в своём «твиттере».

Напомним, ранее Махачев во время боя между Йоанной Енджейчик и Чжан Вейли написал в своём «твиттере», что ММА — это не женский спорт, после чего оказался под шквалом критики и был вынужден удалить пост.

Напомним, поединок между Енджейчик и Чжан Вейли закончился победой китаянки раздельным решением судей. По итогам турнира девушки получили бонус за бой вечера.

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