Макгрегор потроллил Нурмагомедова

Ирландский боец UFC, бывший чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор задел в своём аккаунте российского чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова за высказывание об уличных драках.



Напомним, во время пресс-конференции к турниру UFC 249 с участием Нурмагомедова и Тони Фергюсона была поднята тема уличных драк. Фергюсон заявил, что Хабиб никогда не дрался на улице, на что Нурмагомедов ответил тем же.



«Уличная драка», — написал в своём «твиттере» Конор Макгрегор, прикрепив фотографию с испуганным лицом Нурмагомедова во время инцидента с нападением ирландца на автобус с бойцами в преддверии турнира UFC 223. На том турнире Нурмагомедов победил Эла Яквинту и стал чемпионом UFC в лёгком весе.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Конора Макгрегора.