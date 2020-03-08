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Макгрегор потроллил Нурмагомедова

Макгрегор потроллил Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0

Ирландский боец UFC, бывший чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор задел в своём аккаунте российского чемпиона организации в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова за высказывание об уличных драках.

Напомним, во время пресс-конференции к турниру UFC 249 с участием Нурмагомедова и Тони Фергюсона была поднята тема уличных драк. Фергюсон заявил, что Хабиб никогда не дрался на улице, на что Нурмагомедов ответил тем же.

«Уличная драка», — написал в своём «твиттере» Конор Макгрегор, прикрепив фотографию с испуганным лицом Нурмагомедова во время инцидента с нападением ирландца на автобус с бойцами в преддверии турнира UFC 223. На том турнире Нурмагомедов победил Эла Яквинту и стал чемпионом UFC в лёгком весе.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Конора Макгрегора.

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