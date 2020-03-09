Президент UFC назвал бой Чжан Вэйли и Енджейчик одним из величайших в истории

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал победу китаянки Чжан Вэйли в поединке с полькой Йоанной Енджейчик на турнире промоушена в Лас-Вегасе, который состоялся в минувшие выходные.

«Это один из лучших боёв, которые я когда-либо видел. Как только поединок закончился, мне сказали, что они выбросили на двоих 800 ударов! Это был один из величайших боёв за всю историю», — приводит слова Уайта BJ Penn.

Чжан Вэйли и Енджейчик поочерёдно владели преимуществом и обменивались ударами. Бой продлился все четыре раунда, и судьи отдали победу китайской спортсменке, которая защитила чемпионский пояс в женском минимальном весе.

Чжан Вэйли провела в ММА 22 боя и одержала 21 победу при одном поражении. На счету Енджейчик также 22 боя, в которых она одержала 18 побед и потерпела четыре поражения.