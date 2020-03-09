Президент UFC назвал бой Чжан Вэйли и Енджейчик одним из величайших в истории

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал победу китаянки Чжан Вэйли в поединке с полькой Йоанной Енджейчик на турнире промоушена в Лас-Вегасе, который состоялся в минувшие выходные.
«Это один из лучших боёв, которые я когда-либо видел. Как только поединок закончился, мне сказали, что они выбросили на двоих 800 ударов! Это был один из величайших боёв за всю историю», — приводит слова Уайта BJ Penn.
Чжан Вэйли и Енджейчик поочерёдно владели преимуществом и обменивались ударами. Бой продлился все четыре раунда, и судьи отдали победу китайской спортсменке, которая защитила чемпионский пояс в женском минимальном весе.
Чжан Вэйли провела в ММА 22 боя и одержала 21 победу при одном поражении. На счету Енджейчик также 22 боя, в которых она одержала 18 побед и потерпела четыре поражения.
- 9 марта 2020
-
16:55
-
16:21
-
15:01
-
14:22
-
13:00
-
12:02
-
11:00
-
10:02
-
09:01
-
00:28
- 8 марта 2020
-
23:38
-
23:28
-
23:01
-
21:44
-
20:32
-
19:39
-
18:52
-
17:59
-
16:36
-
15:21
-
15:02
-
14:09
-
13:48
-
13:39
-
13:28
-
12:23
-
11:38
-
10:42
-
10:34
-
09:36
-
08:53
-
08:45
-
05:17
-
00:35
- 7 марта 2020
-
23:37