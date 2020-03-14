Поветкин улучшил положение в рейтинге WBC
Пресс-служба Всемирного боксёрского совета (WBC) обновила рейтинги весовых категорий. В супертяжёлом весе изменения коснулись российского спортсмена Александра Поветкина. Бывший чемпион мира по версии WBA Regular поднялся с десятого на девятое место.
Полноценным чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC является Тайсон Фьюри, временным титулом владеет Диллиан Уайт. Первое место в списке у экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера, вторая позиция у бывшего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Александра Усика, а тройку лучших замыкает Оскар Ривас.
Напомним, что Поветкин проведёт следующий поединок 2 мая. На турнире в Манчестере он встретится с Диллианом Уайтом и попробует отобрать у британца звание временного чемпиона мира.
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