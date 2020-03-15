Дэна Уайт: UFC не остановится. Мы будем продолжать бои

Президент UFC Дэна Уайт прокомментировал решение Атлетической комиссии штата Невада приостановить проведение всех спортивных мероприятий из-за коронавируса. По словам функционера, невзирая на это, он не намерен отменять ближайшие турниры и будет искать варианты для их проведения.

«На данный момент проведение поединков в Лас-Вегасе невозможно. Мы работаем над тем, чтобы найти новое место. Но мы не остановимся. Мы продолжим бои. В этом бизнесе я 20 лет, сталкиваюсь с такими проблемами каждую неделю. Конечно, не на таком уровне, но я привык к таким проблемам и сделаю всё, чтобы бои продолжались», — рассказал Уайт в интервью, размещённом на странице Sports Center в «Твиттере».

Следующий турнир UFC должен состояться 21 марта в Лондоне. В его главном поединке встретятся Тайрон Вудли и Леон Эдвардс.