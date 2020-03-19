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Уайт пошутил по поводу проведения боя Хабиба и Фергюсона на Луне

Уайт пошутил по поводу проведения боя Хабиба и Фергюсона на Луне
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт пошутил насчёт места проведения турнира UFC 249, в главном событии которого должны встретиться российский чемпион организации в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов и американец Тони Фергюсон. Поединок запланирован на 18 апреля, но в США его проводить нельзя ввиду ограничений на проведение массовых мероприятий, обусловленных риском распространения коронавируса.

Уайт опубликовал картинку, на которой Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон выходят в октагон на Луне, а глава компании SpaceX Илон Маск и комментатор Джо Роган наблюдают за боем в скафандрах.

«Готовьтесь», — подписал фото Уайт.

Посмотреть фото можно в «твиттере» Дэны Уайта.

На счету 31-летнего Нурмагомедова 28 побед в 28 боях в MMA. У 36-летнего Фергюсона 25 побед и 3 поражения.

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