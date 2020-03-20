Поветкин остался без спарринг-партнёров из-за коронавируса

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александр Поветкин завершил первый этап подготовки к поединку за титул временного чемпиона мира по версии WBC с Диллианом Уайтом, сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса» на своей странице в «Инстаграме».
Однако со вторым этапом подготовки могут возникнуть проблемы. Россиянин остался без спарринг-партнёров, так как те не смогли прибыть в Россию из-за пандемии коронавируса и закрытия границ.
«Как и следовало ожидать, пандемия коронавируса влияет не только на проведение самих боксёрских поединков, но и на подготовку к ним. Через десять дней Александру надо начинать спарринги, были выбраны иностранные боксёры, похожие по стилю на Уайта, достигнуты договорённости, но из-за закрытия границ они не могут приехать в Россию. Сейчас будем искать выход из ситуации, подбирать подходящих спарринг-партнёров у нас, в России, и, конечно, остаётся открытым вопрос с проведением боя, назначенного на 2 мая, против Дилиана Уайта. Тут всё зависит от властей Великобритании и ситуации в стране», — сказал менеджер Поветкина.
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