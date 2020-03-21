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Масвидаль снова заявил о готовности провести бой с Хабибом в лёгком весе

Масвидаль снова заявил о готовности провести бой с Хабибом в лёгком весе
Бокс/ММА / UFC 0

Обладатель неофициального титула BMF в UFC боец полусреднего веса Хорхе Масвидаль снова заявил о готовности провести бой с чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым. Американец заявил, что за «правильные» деньги он спустится в весовую категорию Хабиба.

«Всё решают деньги. Конечно, уложиться в лимит лёгкого веса большая проблема для моего организма. В канун такого боя я не буду чувствовать себя лучшим образом, это будут немного другие ощущения. Но это не говорит о том, что я не смогу победить или не уложусь в лимит весовой категории. Просто мне необходимо получить достойное вознаграждение за такую весогонку. Тогда я буду готов биться с кем-угодно.

Мне бы хотелось провести большой бой в лёгком весе, потому что в этом дивизионе мне никогда не предоставляли хорошей возможности», — приводит слова Масвидаля MMA Fighting.

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