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Пакьяо — об открытой борьбе с коронавирусом: не боюсь умереть

Пакьяо — об открытой борьбе с коронавирусом: не боюсь умереть
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBA Super в полусреднем весе, сенатор Филиппин Мэнни Пакьяо ведёт активную борьбу с пандемией коронавируса. Спортсмен уже несколько раз провёл публичные выступления и заботится о бедной части населения страны. Пакьяо убеждён, что без этого Филиппины поглотит мародёрство.

«Если мы не будем помогать бездомным, то можем столкнуться с мародёрством. Я не боюсь умереть от заражения коронавирусом. Если ты лидер, то должен быть на передовой. Ты должен вести за собой людей и дать им понять, что остаёшься с ними. Я рос в бедности и понимаю, что чувствуют люди», — приводит слова Пакьяо BoxingScene.

На сегодняшний день на Филиппинах зарегистрировано 307 случаев инфицирования коронавирусом.

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