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Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за ситуации с коронавирусом

Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за ситуации с коронавирусом
Бокс/ММА / UFC 0

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию вместе со своей командой из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов. Ранее зал, в котором тренируется Нурмагомедов, был закрыт для посещений.

«В США никого, все в России», — приводит слова Ризвана Магомедова ТАСС.

Ранее в UFC подтвердили, что бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится 18 апреля. Место проведения будет объявлено позднее — в Бруклине (Нью-Йорк) его провести нельзя из-за ограничений на массовые мероприятия, обусловленных риском распространения коронавирусной инфекции.

Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом в мире заразилось более 300 тыс. человек. Число погибших уже превысило 11 тыс.

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