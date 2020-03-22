Нурмагомедов вернулся в Россию из США из-за ситуации с коронавирусом

Российский чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов вернулся в Россию вместе со своей командой из-за ситуации с пандемией коронавируса. Об этом сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов. Ранее зал, в котором тренируется Нурмагомедов, был закрыт для посещений.



«В США никого, все в России», — приводит слова Ризвана Магомедова ТАСС.



Ранее в UFC подтвердили, что бой Нурмагомедов — Фергюсон состоится 18 апреля. Место проведения будет объявлено позднее — в Бруклине (Нью-Йорк) его провести нельзя из-за ограничений на массовые мероприятия, обусловленных риском распространения коронавирусной инфекции.



Вспышка COVID-19 произошла в конце 2019 года в городе Ухане (провинция Хубэй, Китай). Вирусом в мире заразилось более 300 тыс. человек. Число погибших уже превысило 11 тыс.