Нурмагомедов: это было увлекательное путешествие

Действующий чемпион UFC в лёгком весе российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов опубликовал философский пост в «Инстаграме», напомнив, что здоровье превыше всего.
«Это было увлекательное путешествие, которое, кстати, ещё не закончилось. То ли ещё будет… Хотя здоровье превыше всего.
Берегите себя и своих родных, и спорт не может стоять выше жизненных ценностей. Если что, моё кофе ванильное», — подписал Нурмагомедов фото, на котором изображён он и его партнёры по тренировкам.
Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» бойца.
В настоящее время Нурмагомедов продолжает подготовку к поединку с американцем Тони Фергюсоном. Бой, который должен был пройти 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк), там провести нельзя ввиду запрета на проведение массовых мероприятий, обусловленного риском распространения коронавирусной инфекции. Ранее стало известно, что в UFC склоняются к переносу боя во Флориду.
- 25 марта 2020
-
11:24
-
10:25
-
09:30
-
09:03
-
04:12
-
00:19
- 24 марта 2020
-
23:59
-
23:25
-
22:59
-
21:49
-
20:38
-
19:58
-
18:45
-
17:56
-
16:54
-
15:58
-
14:19
-
13:04
-
12:21
-
11:01
-
10:09
-
09:04
-
09:02
-
04:23
-
02:50
-
01:51
-
01:02
- 23 марта 2020
-
23:57
-
22:57
-
21:43
-
20:41
-
19:37
-
18:38
-
17:39
-
15:58