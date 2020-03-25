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Нурмагомедов: это было увлекательное путешествие

Нурмагомедов: это было увлекательное путешествие
Бокс/ММА / UFC 0

Действующий чемпион UFC в лёгком весе российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов опубликовал философский пост в «Инстаграме», напомнив, что здоровье превыше всего.

«Это было увлекательное путешествие, которое, кстати, ещё не закончилось. То ли ещё будет… Хотя здоровье превыше всего.

Берегите себя и своих родных, и спорт не может стоять выше жизненных ценностей. Если что, моё кофе ванильное», — подписал Нурмагомедов фото, на котором изображён он и его партнёры по тренировкам.

Если у вас не отображается фото, его можно посмотреть в «инстаграме» бойца.

В настоящее время Нурмагомедов продолжает подготовку к поединку с американцем Тони Фергюсоном. Бой, который должен был пройти 18 апреля в Бруклине (Нью-Йорк), там провести нельзя ввиду запрета на проведение массовых мероприятий, обусловленного риском распространения коронавирусной инфекции. Ранее стало известно, что в UFC склоняются к переносу боя во Флориду.

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