Майк Тайсон рассказал, как его домашний тигр откусил женщине руку

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Майк Тайсон рассказал, как его тигр напал на женщину и оторвал ей руку. Тайсон приобрёл трёх бенгальских тигров после выхода из тюрьмы. Животные проживали вместе с боксёром в его особняке.
«Кто-то перелез через забор и начал играть с тигром. Животное не знало эту девушку и начало с ней играться, это был ужасный несчастный случай.
Позже на меня пытались подать в суд из-за этого, пока не узнали, что девушка сама проникла на территорию. Когда я увидел, что стало с рукой девушки, то дал ей $ 250 тыс.
Я понятия не имел, что тигры могут такое сотворить. Я был дураком и не понимал, что приручить этих диких кошек просто невозможно. Они могут убить тебя случайно во время игры. Тигры очень сильны», — приводит слова Тайсона AS.
Ранее в Сети появилось видео самых жёстких нокаутов Тайсона.
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