Валуев поддержал главврача больницы в Коммунарке, заразившегося коронавирусом
Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Николай Валуев поддержал главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, у которого сегодня, 31 марта, был диагностирован коронавирус.
«Главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко ушёл в режим полной изоляции в связи с заражением COVID-19. Болезнь не выбирает, тем более что врачи сегодня держат оборону на переднем крае по всему миру. Давайте дружно поддержим Дениса и его коллег и ещё раз скажем им огромное спасибо. Вместе мы победим. Уверен, страна должным образом это отметит», — написал Валуев в «Инстаграме»
Соответствующий пост можно увидеть на странице Валуева в «Инстаграме».
В России на данный момент зарегистрировано 2337 случаев заражения коронавирусом, 17 из них стали смертельными.
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