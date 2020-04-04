Хабилов: неужели Хабиб должен сам искать место для боя с Фергюсоном?

Боец UFC Рустам Хабилов поделился мнением о ситуации, сложившейся вокруг поединка Хабиба Нурмагомедова с Тони Фергюсоном. По его словам, россиянин поступил правильно, продолжив подготовку в России, и отметил, что Нурмагомедов не может самостоятельно заниматься поиском места для встречи с Фергюсоном.

«Говорят, что вылететь невозможно. Даже если можно было бы вылететь, неужели Хабиб должен сам искать место для боя? Это работа руководства UFC, нужен стопроцентный ответ, где будет проходить турнир. Но в каждой стране должна быть акклиматизация, плюс есть риск заболеть, сможет ли он выступать в таком состоянии?



Он должен сидеть в одном зале, тренироваться и пахать. И когда уже сто процентов скажут, где будет проходить турнир, тогда он и должен прилететь туда. Но пока никто не знает, где будет проходить турнир. Изначально вообще говорили, что в США не будет проходить турнир, поэтому тренироваться там уже было нельзя. Вы увидите, что этого турнира в итоге вообще не будет. Он нигде не пройдёт», — приводит слова Хабилова ТАСС.