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Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Глава UFC объявил, что Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт на своей официальной странице в «Инстаграме» объявил, что турнир UFC 249 состоится. Его главным поединком станет встреча Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Бойцы оспорят титул временного чемпиона организации в лёгком весе.

При этом Уайт не уточнил, где состоится турнир, добавив, что бой «пройдёт где-то на планете Земля».

Соответствующий пост можно увидеть на странице Дэны Уайта в социальной сети «Инстаграм».

Напомним, изначально планировалось, что главным поединком турнира UFC 249 будет встреча Тони Фергюсона с чемпионом UFC Хабибом Нурмагомедовым. Но 1 апреля россиянин объявил о невозможности приезда в США. Таким образом, встреча Хабиба с Фергюсоном сорвалась уже в пятый раз в истории.

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