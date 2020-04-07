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«Мокрые, тонкие, вонючие ручонки мерзкие...». Тактаров — о ситуации с карантином

«Мокрые, тонкие, вонючие ручонки мерзкие...». Тактаров — о ситуации с карантином
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров высказался на тему карантина, введение которого было обусловлено риском распространения коронавирусной инфекции.

«Режим самоизоляции буду соблюдать, но я его и раньше соблюдал. А вот эти мокрые, тонкие, вонючие ручонки мерзкие — я их терпеть не мог что до этих пандемий, что сейчас. Для меня только удовольствие соблюдать дистанцию с народом. Нормальная мужская рука сухая не имеет заразы.

Думаю, что где-то в районе 20-х чисел у нас всё вдруг волшебным образом закончится, появится вакцина и выяснится, что наш советский народ не подвержен заразе», — сказал Тактаров во время прямого эфира в своём «инстаграме».

Также посмотрите видео, как пилоты с неба призвали россиян оставаться дома.

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