Тренер Джонса не исключает переход Джона в тяжёлый вес
Майкл Уинкелджон, тренер чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса, не исключил, что его подопечный может перейти в тяжёлый вес. По словам тренера, Джонсу нужны большие бои, которых он не может получить в полутяжёлом весе.
«Я хочу, чтобы Джон участвовал в тех боях, которые его мотивируют. В таких случаях он всегда тренируется на самом высоком уровне. Я всегда хотел, чтобы он продолжил зачистку полутяжёлого веса и развивал своё наследие. Но сейчас ему нужны большие поединки.
Джон способен драться в тяжёлом весе и победить там большиснтво бойцов. Но в тяжах у бойцов огромная масса, и одно попадание может многое решить. Мы уже видели такое. Это пугает, но именно страх и мотивирует Джона Джонса», — приводит слова Уинкелджона BJPenn.
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