Сехудо снялся с турнира UFC 250

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории американец Генри Сехудо объявил о снятии с турнира UFC 250, проведение которого запланировано на 9 мая. Ранее стало известно о снятии Жозе Алду, который должен был стать соперником Сехудо в главном поединке вечера.
«Большое спасибо моим спарринг-партнёрам и тренерам за последние недели тренировок. Неистовство величайшего официально откладывается. Величайший вернётся в другой день», — написал американец в своём «инстаграме».
Напомним, ранее из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции отменили турнир UFC 249, главным боем которого должен был стать поединок Тони Фергюсона и Джастина Гэтжи. Изначально соперником Фергюсона должен был стать Хабиб Нурмагомедов, но тот лишился возможности покинуть Россию ввиду карантина, и его заменили на Гэтжи.
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