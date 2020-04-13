Тактаров заявил о неуважении к людям в Махачкале. Его приглашала семья Нурмагомедовых
Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился впечатлениями от поездки в Дагестан в 2018 году, когда его пригласила семья Нурмагомедовых. По словам спортсмена, в Дагестане ему понравилось везде, но только не в Махачкале.
«Я в Дагестан куда угодно поеду, но только не в Махачкалу. Мне там не понравилось. Какое-то там неуважение к людям. «Гелендвагены» везде, женщины с колясками из-под колёс выскакивают. Ужас. Знаете, из той серии, что у меня машина круче, я сильнее. Мне такое не нравится. Каспийское море там грязное, и пляж очень грязный. В Дербенте, к примеру, было чисто, там мне понравилось», — приводит слова Тактарова Tofight.
Также посмотрите видео, как Хабиб Нурмагомедов «убивает» снаряд в зале Махачкалы.
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