Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Тактаров заявил о неуважении к людям в Махачкале. Его приглашала семья Нурмагомедовых

Тактаров заявил о неуважении к людям в Махачкале. Его приглашала семья Нурмагомедовых
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров поделился впечатлениями от поездки в Дагестан в 2018 году, когда его пригласила семья Нурмагомедовых. По словам спортсмена, в Дагестане ему понравилось везде, но только не в Махачкале.

«Я в Дагестан куда угодно поеду, но только не в Махачкалу. Мне там не понравилось. Какое-то там неуважение к людям. «Гелендвагены» везде, женщины с колясками из-под колёс выскакивают. Ужас. Знаете, из той серии, что у меня машина круче, я сильнее. Мне такое не нравится. Каспийское море там грязное, и пляж очень грязный. В Дербенте, к примеру, было чисто, там мне понравилось», — приводит слова Тактарова Tofight.

Также посмотрите видео, как Хабиб Нурмагомедов «убивает» снаряд в зале Махачкалы.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020