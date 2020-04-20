Кремлёв: российские боксеры выделяют свои средства на поддержку населения

Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв сообщил, что российские боксёры вносили свои средства в работу горячей линии по поддержке населения в условиях пандемии коронавируса.
«По всей стране у нас на сегодняшний день зарегистрировано в программе более 5 тыс. человек. 80% из них — это боксеры, тренеры, судьи и функционеры Федерации бокса России. Федерацией создана горячая линия, куда люди обращаются за поддержкой. Мы помогаем населению, бесплатно выдаем средства защиты, маски и антисептики. Также обязательно помогаем ветеранам Великой Отечественной войны. Все мы объединились и помогаем людям.
Мурат Гассиев внес свои средства, Федор Чудинов — тоже. Есть и другие боксеры, которые вложили свои деньги. В регионах руководители федераций выделяют свои средства. Также у нас во всех регионах созданы штабы, чтобы оперативно оказывать помощь тем, кто обратился по горячей линии», — приводит слова Умара Кремлёва ТАСС.
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