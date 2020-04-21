Арум не собирается проводить бой Ломаченко с Лопесом без зрителей

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум не намерен организовывать поединок за звание абсолютного чемпиона мира между Василием Ломаченко и Теофимо Лопесом без зрителей. По его словам, представить такое развитие событий практически невозможно.

«Будет очень сложно организовать такой бой без зрителей. Для такого вида спорта как бокс доход от продажи билетов имеет большое значение. Не представляю, как можно сделать бой без болельщиков. Как бы то ни было, мы не сможем провести с участием Ломаченко ни одного боя, пока не будут сняты ограничения на полёты», — приводит слова Арума BoxingScene.

Напомним, чемпион мира по версиям WBA Super, WBC Franchise, WBO Василий Ломаченко должен был встретиться с обладателем пояса по версии IBF Теофимо Лопесом в мае. Но из-за пандемии коронавируса бой перенесли на неопределённый срок.