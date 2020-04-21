Тактаров предположил, что А. Емельяненко попросили оскорбить его
Прославленный боец смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал скандальное видео Александра Емельяненко, в котором тот оскорбил его, назвав проституткой. По словам Тактарова, нельзя исключать, что Александра попросили записать провокационный ролик.
«Сегодня умер один бывший боец… Умер в моих глазах… Возможно, его очень попросили это записать… Возможно. Но теперь уже всё равно. Он умер», — написал Тактаров на своей странице в «Инстаграме».
Напомним, в видеообращении Александр Емельяненко заступился за народы Кавказа, которые, по его мнению, подвергаются незаслуженным нападкам со стороны Тактарова.
Ранее Олег Тактаров не раз вступал в словесные перепалки в социальных сетях с представителями кавказских народов.
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