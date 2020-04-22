Эдгард Запашный отреагировал на оскорбление А. Емельяненко в адрес Тактарова
Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный прокомментировал конфликт, в который оказались вовлечены российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и прославленный ветеран MMA Олег Тактаров. Напомним, ранее Емельяненко в нецензурных выражениях оскорбил Тактарова за его высказывания в адрес народах Кавказа, а тот ответил, что Александр для него фактически умер.
«Кавказ — это гордость России! Если ты не (здесь использовано нецензурное выражение. — Прим. «Чемпионата»), то тебя там накормят в каждом доме!» — написал Запашный в комментариях к соответствующему посту Емельяненко в его «инстаграме».
Сообщение Запашного собрало более 800 лайков.
Также посмотрите видео, как Емельяненко обратился к Тактарову.
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