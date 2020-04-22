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«Ты разбил мне сердце, Фредо». Олег Тактаров опубликовал кадр из «Крёстного отца»

«Ты разбил мне сердце, Фредо». Олег Тактаров опубликовал кадр из «Крёстного отца»
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров выложил в «Инстаграм» кадр из известного кинофильма «Крёстный отец», в котором снялся знаменитый голливудский актёр Аль Пачино. Боец вспомнил одну из культовых фраз, прозвучавших в фильме.

«Ты разбил мне сердце, Фредо», — подписал Тактаров кадр.

Если у вас не видно изображения, его можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.

Напомним, вчера, 21 апреля, Тактаров оказался вовлечён в конфликт с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Емельяненко в нецензурных выражениях оскорбил Тактарова за его высказывания в адрес народов Кавказа, а тот ответил, что Александр для него фактически умер.

Также посмотрите видео, как Емельяненко обратился к Тактарову.

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