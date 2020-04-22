«Ты разбил мне сердце, Фредо». Олег Тактаров опубликовал кадр из «Крёстного отца»
Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров выложил в «Инстаграм» кадр из известного кинофильма «Крёстный отец», в котором снялся знаменитый голливудский актёр Аль Пачино. Боец вспомнил одну из культовых фраз, прозвучавших в фильме.
«Ты разбил мне сердце, Фредо», — подписал Тактаров кадр.
Если у вас не видно изображения, его можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.
Напомним, вчера, 21 апреля, Тактаров оказался вовлечён в конфликт с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Емельяненко в нецензурных выражениях оскорбил Тактарова за его высказывания в адрес народов Кавказа, а тот ответил, что Александр для него фактически умер.
Также посмотрите видео, как Емельяненко обратился к Тактарову.
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