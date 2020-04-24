Бывший регулярный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA россиянин Александр Поветкин стал отцом. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса», занимающейся карьерой спортсмена.

«Российский боксёр Александр Поветкин снова стал отцом. Вчера, 23 апреля, его супруга Евгения родила сына. Мама и ребёнок чувствуют себя хорошо, имя младенца пока держится в тайне. Поздравляем Александра и Евгению с рождением долгожданного сына, желаем здоровья маме и новорождённому», — говорится в сообщении пресс-службы компании «Мир бокса».

Напомним, от первого брака у Поветкина есть дочь Ариша.

40-летний Поветкин начал карьеру в профессиональном боксе в 2005 году. Последний поединок он провёл в декабре 2019 года, сведя вничью бой с Майклом Хантером. На его счету 35 побед, 2 поражения и одна ничья.

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