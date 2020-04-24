Бывший регулярный чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBA россиянин Александр Поветкин стал отцом. Об этом сообщает пресс-служба промоутерской компании «Мир бокса», занимающейся карьерой спортсмена.
«Российский боксёр Александр Поветкин снова стал отцом. Вчера, 23 апреля, его супруга Евгения родила сына. Мама и ребёнок чувствуют себя хорошо, имя младенца пока держится в тайне. Поздравляем Александра и Евгению с рождением долгожданного сына, желаем здоровья маме и новорождённому», — говорится в сообщении пресс-службы компании «Мир бокса».
Напомним, от первого брака у Поветкина есть дочь Ариша.
40-летний Поветкин начал карьеру в профессиональном боксе в 2005 году. Последний поединок он провёл в декабре 2019 года, сведя вничью бой с Майклом Хантером. На его счету 35 побед, 2 поражения и одна ничья.
Также посмотрите видео, как Флойд Мейвезер потренировался с сыном.
- 24 апреля 2020
-
11:40
-
11:20
-
11:03
-
09:58
-
09:00
-
01:12
- 23 апреля 2020
-
23:18
-
22:33
-
21:32
-
20:51
-
19:08
-
17:46
-
17:08
-
16:22
-
15:54
-
15:30
-
15:01
-
14:00
-
13:10
-
12:38
-
11:29
-
11:17
-
10:25
-
09:36
-
09:19
-
09:00
-
01:57
-
00:40
- 22 апреля 2020
-
22:54
-
21:31
-
21:10
-
20:48
-
19:45
-
17:51
-
17:27