Волков вспомнил «один из самых знаковых боёв в карьере»

Боец UFC в тяжёлом весе Александр Волков вспомнил об одном из своих первых поединков в профессиональной карьере. В 2009 году на турнире M-1 он встретился с опытным Ибрагимом Магомедовым и в тяжёлом бою вырвал победу.
«Олды тут? Сегодня решил вспомнить один из самых знаковых боёв в своей карьере. В тот момент я ещё был студентом 5 курса МГТУ им. Баумана, и выпустился лишь через полтора года.
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Бой прошёл 3 декабря 2009 года, больше, чем 10 лет назад. Это был шестой бой в моей карьере, и вышел я андердогом против опытного ветерана Pride FC Ибрагима Магомедова.
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Разница в весе была около 20 кг в пользу оппонента, у меня была только неделя для подготовки. Весь второй и третий раунд я провёл со сломанной правой рукой. Титановая пластина в кулаке у меня осталась до сих пор.
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В упорном и очень близком поединке судьи отдали мне победу, и именно эта победа дала толчок моей последующей карьере! Мало кто верил в мою победу тогда, кроме моей команды и семьи, впрочем, это за 10 лет мало изменилось. Работайте над собой, ставьте цели и преодолевайте их! Самое главное — верьте в себя. Всем здоровья», — написал Волков на своей странице в «Инстаграме».
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