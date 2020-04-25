Тейшейра и Смит возглавят турнир UFC 13 мая, Оверим и Харрис — 16 мая

Вчера, 24 апреля, стало известно, что с 9 по 16 мая руководство UFC планирует провести три турнира. Главным событием первого из них станет титульная схватка. За пояс временного чемпиона в лёгком весе поборются Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.
Теперь же стало известно, какие поединки возглавят следующие шоу. Так, главной схваткой турнира 13 мая станет встреча экс-претендентов на титул в полутяжёлом весе Энтони Смита и Гловера Тейшейры. Отметим, они должны были встретиться на турнире в Линкольне сегодня, 25 апреля, но шоу отменили.
Ну а главным событием турнира UFC 16 мая станет встреча экс-претендента на титул в тяжёлом весе Алистара Оверима с Уолтом Харрисом, сообщает MMA Fighting.
Их бой должен был пройти ещё в минувшем году в Вашингтоне, но тогда Харриса, потерявшего дочь, заменил Жаирзиньо Розенстрайк. Затем планировалось, что бойцы встретятся в Портленде, но из-за пандемии коронавируса турнир тоже отменили.
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