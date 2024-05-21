Основатель и владелец лиги ACA Майрбек Хасиев стал президентом организации

Основатель и владелец международного промоушена АСА Майрбек Хасиев принял на себя руководство президента организации. За общее управление лигой вместе с Хасиевым продолжит отвечать Алексей Яценко.

«В целях оптимизации процессов управления компанией и улучшения качества работы лиги мы приняли решение о реорганизации аппарата управления АСА. Я принял на себя руководство организацией в качестве президента. За общее управление лигой вместе со мной продолжит отвечать Алексей Яценко в должности первого вице-президента. Вице-президент Руслан Хамзаев, который ранее являлся руководителем проекта АСА Young Eagles, разделит обязанности по управлению бойцовским ростером и другими подразделениями АСА с вице-президентом Асланбеком Бадаевым. Новым руководителем и исполнительным директором проекта «АСА Young Eagles назначены» Рамзан Батаев и Магомед Хамзаев соответственно», – приводит слова Хасиева пресс-служба ACA.