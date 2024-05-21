Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Основатель и владелец лиги ACA Майрбек Хасиев стал президентом организации

Основатель и владелец лиги ACA Майрбек Хасиев стал президентом организации
Аудио-версия:
Комментарии

Основатель и владелец международного промоушена АСА Майрбек Хасиев принял на себя руководство президента организации. За общее управление лигой вместе с Хасиевым продолжит отвечать Алексей Яценко.

«В целях оптимизации процессов управления компанией и улучшения качества работы лиги мы приняли решение о реорганизации аппарата управления АСА. Я принял на себя руководство организацией в качестве президента. За общее управление лигой вместе со мной продолжит отвечать Алексей Яценко в должности первого вице-президента. Вице-президент Руслан Хамзаев, который ранее являлся руководителем проекта АСА Young Eagles, разделит обязанности по управлению бойцовским ростером и другими подразделениями АСА с вице-президентом Асланбеком Бадаевым. Новым руководителем и исполнительным директором проекта «АСА Young Eagles назначены» Рамзан Батаев и Магомед Хамзаев соответственно», – приводит слова Хасиева пресс-служба ACA.

Материалы по теме
«Буду биться, словно это мой последний бой». Боец АСА Дамковский — о поединке с Гордеевым
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android