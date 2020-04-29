«Получается, Путин с отбитой башкой?» Тактаров ответил на критику в адрес борцов

Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров прокомментировал распространённое мнение, что занятия боевыми искусствами негативно влияют на мозг, так как спортсмен получает удары по голове.

«Борцы — приятные ребята, мы разносторонне развиты. Мне никто голову не отбивал никогда: ни в детстве, ни потом.

Если вы так считаете, тогда у нас с отбитой башкой, получается, очень много народа: и Путин с отбитой башкой, и братья Ротенберги с отбитыми бошками… Они же занимались столько же борьбой, сколько и я. Почему вы про них ничего не говорите? Говорите, называйте так же! А то любите штампы ставить», — рассказал Тактаров в прямом эфире в своём «инстаграме».

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