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Дэна Уайт назвал поединки, которые разочаровали его больше всего

Дэна Уайт назвал поединки, которые разочаровали его больше всего
Бокс/ММА / UFC 0

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, какие поединки более других не оправдали его ожиданий.

«Назвал бы три боя, от которых ожидал многого, но которые не оправдали ожиданий. Во-первых, это встреча Исраэля Адесаньи и Йоэля Ромеро, во-вторых, схватка Деррика Льюиса и Фрэнсиса Нганну, а также встреча Тайрона Вудли со Стивеном Томпсоном», — приводит слова функционера BJ Penn.

Напомним, бой Адесаньи и Ромеро состоялся незадолго до приостановки турниров из-за пандемии. Бойцы встретились 7 марта, Исраэль победил решением судей. Нганну и Льюис встретились в июле 2018 года, камерунец проиграл Льюису решением судей.

Встреча Тайрона Вудли со Стивеном Томпсоном состоялась в 2016 году. Их бой не выявил победителя.

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