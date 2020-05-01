Дэна Уайт назвал поединки, которые разочаровали его больше всего

Президент UFC Дэна Уайт рассказал, какие поединки более других не оправдали его ожиданий.

«Назвал бы три боя, от которых ожидал многого, но которые не оправдали ожиданий. Во-первых, это встреча Исраэля Адесаньи и Йоэля Ромеро, во-вторых, схватка Деррика Льюиса и Фрэнсиса Нганну, а также встреча Тайрона Вудли со Стивеном Томпсоном», — приводит слова функционера BJ Penn.

Напомним, бой Адесаньи и Ромеро состоялся незадолго до приостановки турниров из-за пандемии. Бойцы встретились 7 марта, Исраэль победил решением судей. Нганну и Льюис встретились в июле 2018 года, камерунец проиграл Льюису решением судей.

Встреча Тайрона Вудли со Стивеном Томпсоном состоялась в 2016 году. Их бой не выявил победителя.