Майк Тайсон признался, что тренер гипнотизировал его с 12-летнего возраста

Знаменитый боксёр Майк Тайсон, чья профессиональная карьера прошла с 1985 по 2005 год, признался, что его подвергали гипнозу с 12-летнего возраста, чтобы он не испытывал жалости к соперникам.
«Раньше я подвергался профессиональному гипнозу по два-три раза на дню. Перед спаррингами, тренировками, боями. Моя цель была одна — уничтожить соперника. Мой тренер не хотел, чтобы я был чувствительным. Он хотел, чтобы я ничего не чувствовал. Он постоянно говорил, что чувства ничего не значат, что они только отвлекают меня. Ты расслаблен, полностью сосредотачиваешься на темноте и пустоте. Меня гипнотизировали с 12 лет. Я же просто был сосредоточен на ярости, на том, что я — свирепое животное», — рассказал Майк Тайсон во время подкаста Джо Рогана.
На профессиональном ринге на счету Тайсона 56 боёв: 50 побед (44 нокаутом), шесть поражений. Американец — абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987—1990), чемпион мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990). До Флойда Мейвезера был самым высокооплачиваемым боксёром в мире.
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