Тактаров показал своё детское фото и похвастался яркими фактами из биографии

Прославленный боец смешанных единоборств, чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров выложил на своей странице в «Инстаграме» своё детское фото, сопроводив его интересным текстом.

«Если ты родился в 60-е, то ты видел семь десятилетий, два столетия, два тысячелетия и при этом ты ещё молодой парень в самом расцвете сил. Жил в двух странах подолгу… В более двадцати минимум месяц, правда не был в четырёх штатах США, Антарктиде и уже два месяца безвылазно живу в Сарове», — написал Тактаров.

Соответствующий пост можно увидеть на странице Олега Тактарова в «Инстаграме».

В комментариях многие подписчики Тактарова отметили, что его по-прежнему можно узнать по глазам. 26 августа 2020 года Олегу Тактарову исполнится 53 года.