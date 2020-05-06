Тактаров показал своё детское фото и похвастался яркими фактами из биографии
Прославленный боец смешанных единоборств, чемпион турнира UFC 6 Олег Тактаров выложил на своей странице в «Инстаграме» своё детское фото, сопроводив его интересным текстом.
«Если ты родился в 60-е, то ты видел семь десятилетий, два столетия, два тысячелетия и при этом ты ещё молодой парень в самом расцвете сил. Жил в двух странах подолгу… В более двадцати минимум месяц, правда не был в четырёх штатах США, Антарктиде и уже два месяца безвылазно живу в Сарове», — написал Тактаров.
Соответствующий пост можно увидеть на странице Олега Тактарова в «Инстаграме».
В комментариях многие подписчики Тактарова отметили, что его по-прежнему можно узнать по глазам. 26 августа 2020 года Олегу Тактарову исполнится 53 года.
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