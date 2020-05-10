Волкановски: мне жаль Фергюсона

Чемпион UFC в полулёгком весе Александер Волкановски поделился впечатлениями от поединка Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи, в котором Фергюсон потерпел первое с 2012 года поражение. Волкановски отдал должное обоим бойцам.
«Должно быть, у Гэтжи сломаны обе руки. Это один из самых сумасшедших боёв, которые приходилось видеть. Жаль Тони Фергюсона», — написал Волкановски на своей странице в «Твиттере».
Напомним, схватка Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи возглавила турнир по смешанным единоборствам UFC 249. Гэтжи одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде. Благодаря этому успеху он не только завоевал звание временного чемпиона лиги в лёгкой весовой категории, но и получил возможность сразиться с обладателем полноценного титула Хабибом Нурмагомедовым.
- 10 мая 2020
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