Волкановски: мне жаль Фергюсона

Чемпион UFC в полулёгком весе Александер Волкановски поделился впечатлениями от поединка Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи, в котором Фергюсон потерпел первое с 2012 года поражение. Волкановски отдал должное обоим бойцам.

«Должно быть, у Гэтжи сломаны обе руки. Это один из самых сумасшедших боёв, которые приходилось видеть. Жаль Тони Фергюсона», — написал Волкановски на своей странице в «Твиттере».

Напомним, схватка Тони Фергюсона с Джастином Гэтжи возглавила турнир по смешанным единоборствам UFC 249. Гэтжи одержал победу техническим нокаутом в пятом раунде. Благодаря этому успеху он не только завоевал звание временного чемпиона лиги в лёгкой весовой категории, но и получил возможность сразиться с обладателем полноценного титула Хабибом Нурмагомедовым.