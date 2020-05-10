Монсон: Гэтжи может нокаутировать Хабиба

Прославленный боец смешанных единоборств депутат Красногорска Джефф Монсон поделился мыслями о возможном противостоянии чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова с обладателем временного пояса в этом дивизионе Джастином Гэтжи. Монсон не исключает, что американец сможет нокаутировать Нурмагомедова.
«Гэтжи может стать проблемой. С ним будет тяжело, его непросто повалить. Но я слежу за тем, как Хабиб готовится и тренируется, и не рискну ставить против него. Конечно, Гэтжи может его нокаутировать, но, думаю, Хабиб его поборет. Фергюсон в этом бою всё время стоял, а у Хабиба другой стиль.
Развивается ситуация с вирусом, и не ясно, сможет ли Гэтжи приехать в Дагестан. Надеюсь, пандемия скоро закончится. Сейчас только закончится Рамадан, поэтому Хабибу всё равно будет тяжело. После этого, где-то к 23 мая, когда он сможет полноценно питаться и тренироваться, когда откроют границы, думаю, их бой точно должен будет состояться», — приводит слова Монсона Sport24.
- 10 мая 2020
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