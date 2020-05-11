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Тактаров — Тайсону: ты ещё не вернулся на мой уровень

Тактаров — Тайсону: ты ещё не вернулся на мой уровень
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC Олег Тактаров поделился мнением о впечатляющей ударной тренировке бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона. Тактаров ранее выразил желание провести поединок с Тайсоном.

«Майк, я люблю тебя, но ты ещё не вернулся на мой уровень», — написал в своём «инстаграме» Олег Тактаров.

Посмотреть видеозапись можно в «инстаграме» Олега Тактарова.

Напомним, Майк Тайсон заявил, что намерен провести несколько выставочных поединков для сбора пожертвований в пользу благотворительных организаций.

Вскоре после этого российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что пообщался со знаменитым боксёром Майком Тайсоном на предмет возможного поединка с бойцами MMA Александром Емельяненко или Сергеем Харитоновым.

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