Тактаров — Тайсону: ты ещё не вернулся на мой уровень
Бывший чемпион UFC Олег Тактаров поделился мнением о впечатляющей ударной тренировке бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона. Тактаров ранее выразил желание провести поединок с Тайсоном.
«Майк, я люблю тебя, но ты ещё не вернулся на мой уровень», — написал в своём «инстаграме» Олег Тактаров.
Посмотреть видеозапись можно в «инстаграме» Олега Тактарова.
Напомним, Майк Тайсон заявил, что намерен провести несколько выставочных поединков для сбора пожертвований в пользу благотворительных организаций.
Вскоре после этого российский промоутер Владимир Хрюнов заявил, что пообщался со знаменитым боксёром Майком Тайсоном на предмет возможного поединка с бойцами MMA Александром Емельяненко или Сергеем Харитоновым.
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