«Горяченькая?» Тактаров рассказал, как посоветовал Канделаки накачать попу
Ветеран смешанных единоборств Олег Тактаров рассказал о совете, который получила от него генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки. По словам 52-летнего спортсмена, он посоветовал Канделаки накачать попу, поскольку для девушек это, по его мнению, залог успеха в жизни.
«Канделаки? Нормальная девчонка. Я ей как-то помог, кстати. Сказал: «Накачай попу». И у нее всё пошло.
Горяченькая? Не знаю, я думаю, что наоборот. Девкам — качать попу. С накачанной попой у вас будет прекрасная жизнь и всё получится! Поверьте Тактарову, у вас всё наладится! Попа — всему голова!» — рассказал Тактаров в прямом эфире в своём «инстаграме».
Если у вас не отображается фото, посмотреть, как выглядит Тина Канделаки, можно в её «инстаграме».
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