Шлеменко: Тактаров может устроить только встречу по выпиванию банок пива

Российский боец ММА Александр Шлеменко поделился мнением о вызове Олегом Тактаровым Майка Тайсона на поединок.



«Просто смешно. Не могу по-другому сказать. Не хочу ничего говорить про Тактарова, но вижу его форму. Знаете, когда он приезжал в Дагестан, там отец Хабиба был. Они кросс бежали. Я видел, как Олег двигается. О чём он вообще говорит? Не понимаю. Он может устроить только встречу по выпиванию банок «Охоты». Он любит это делать.

Мне кажется, это просто очередной хайп, который он хочет поймать. Но это звучит глупо. Вряд ли вообще кто-нибудь отреагирует. «Повисеть» на Тайсоне в таком состоянии, в котором Олег сейчас находится… Мне кажется, он даже подойти к нему не сможет», — приводит слова Александра Шлеменко Sport24.