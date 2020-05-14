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Смит в бою с Тейшейрой лишился двух зубов и получил перелом орбитальной кости

Смит в бою с Тейшейрой лишился двух зубов и получил перелом орбитальной кости
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший претендент на титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе Энтони Смит в поединке с Гловером Тейшейрой получил несколько серьёзных травм.

Так, боец лишился двух зубов, получил перелом носа и перелом орбитальной кости, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Ариэль Хельвани.

Напомним, поединок Смита и Тейшейры состоялся ранним утром 14 мая по московскому времени на турнире UFC Fight Night 171 в Джексонвилле (штат Флорида, США). 31-летний Смит проиграл ветерану из Бразилии техническим нокаутом в пятом раунде. При этом большинство экспертов сошлись во мнении, что рефери должен был останавливать встречу гораздо раньше. Об этом заявил и президент UFC Дэна Уайт.

Смит потерпел второе поражение в последних трёх поединках.

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