Бриггс: мой бой с Тайсоном стал бы самым крупным поединком в истории среди стариков

Бывший чемпион мира в тяжёлом весе Шеннон Бриггс заявил о желании провести поединок с экс-чемпионом мира Майком Тайсоном.



«Это был бы самый крупный поединок в истории среди стариков. Да, так и стоит это назвать. Это всё только ради благотворительности. Это было бы очень весело, потому что это же Майк Тайсон! Я обожаю его, он просто сумасшедший. Он мог бы просто уничтожить меня. И тогда люди бы сказали, что он готов к бою с Деонтеем Уайлдером», — приводит слова Шеннона Бриггса BoxingScene.



На профессиональном ринге на счету Тайсона 56 боёв: 50 побед (44 нокаутом), шесть поражений. Американец — абсолютный чемпион мира в тяжёлой весовой категории среди профессионалов (1987—1990), чемпион мира по версиям WBC (1986—1990, 1996), WBA (1987—1990, 1996), IBF (1987—1990), The Ring (1988—1990). До Флойда Мейвезера был самым высокооплачиваемым боксёром в мире.