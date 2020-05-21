Грицай — об Усике: хочу показать, что за пророссийскую позицию можно получить по морде

Украинский борец Богдан Грицай объяснил причины, по которым он вызвал на бой без правил своего соотечественника, боксёра Александра Усика.



«Решил: запишу видео, попробую. Я не ожидал, что столько граждан меня поддержат, что так быстро это наберёт такие обороты, что за три дня будет 250 тысяч просмотров.



Я ожидал ответа от него. Я сразу сбросил ему в „Инстаграме“ это видео. Ему многие сбрасывали, и мои друзья. Я хочу публично показать, что не все спортсмены ватники. Многие пишут: „Спортсмены – с ними всё понятно, у них нет головы“. Есть на Украине нормальные спортсмены-патриоты, которые могут дать отпор.



Я не думал о том, что могу получить травму. Я решил. Я думаю, это важнее, чем Олимпийские игры. Это моя позиция.



Гонорар? Я это делаю не ради денег. Для меня это отъемлемая часть. Это не ради каких-то долларов. Я хочу показать, что за пророссийскую позицию можно получить по морде. Думаю, что бой с Усиком состоится. Хочу, чтобы он не нёс „русский мир“ к нам в Киев», — приводит слова Грицая Obozrevatel.