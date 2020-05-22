Миочич — Кормье: перестань плакать

Чемпион UFC в тяжёлом весе Стипе Миочич ответил экс-чемпиону лиги в двух весовых категориях Даниэлю Кормье, который упрекает американца хорватского происхождения в фактическом замораживании тяжёлого веса и нежелании защищать пояс.

«Я не знаю, что все от меня хотят. Все говорят, что я держу дивизион на паузе, но как я это делаю? Другие говорят, что могут тренироваться, что же, рад за них. Они живут в других штатах, у них другие правила карантина. Мой тренер закрыл зал, он никого не тренирует.

Мне всё равно, что говорит Кормье, мне плевать на его мнение. Честно, сначала он говорит одно, но потом противоречит сам себе. Мне говорят, чтобы я защищал титул или отказался от него. Пусть перестанут плакать, я не могу сделать счастливыми всех вокруг», — приводит слова Миочича MMA Fighting.

Ранее Стипе заявлял, что не намерен драться во время пандемии коронавируса.