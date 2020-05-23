Владимир Кличко помогает Холифилду в подготовке к возвращению на ринг

Бывший чемпион мира в тяжёлой весовой категории, знаменитый американский боксёр Эвандер Холифилд показал видео своих тренировок, посвящённых возвращению на ринг. Предполагается, что Холифилд проведёт бой с другим легендарным боксёром — Майком Тайсоном.



«Команда Холифилда готовится к битве», — подписал размещённое в «Инстаграме» видео Холифилд.

Помощь Холифилду в подготовке к возвращению на ринг оказывают другой бывший чемпион мира, украинец Владимир Кличко, а также боксёр Антонио Травер и персональный тренер Холифилда Энтони Роудс.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

Напомним, ранее в социальных сетях была опубликована афиша третьего поединка легендарных боксёров, но она является неофициальной.



В 1990-х годах Тайсон и Холифилд провели два поединка. В 1996 году Холифилд победил техническим нокаутом, а годом позже состоялся знаменитый бой, в котором Тайсон откусил у соперника часть ушной раковины, за что был дисквалифицирован.