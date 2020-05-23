Нганну: уважаю Стипе Миочича, но дивизион должен двигаться вперёд

Боец UFC Фрэнсис Нганну призвал организацию повлиять на ситуацию с титульным боем в тяжёлом весе.



«UFC нужно как-то решить эту проблему и провести титульный поединок. Не знаю, когда именно закончится пандемия коронавируса. Уважаю Стипе Миочича, он заслуживает звания чемпиона, но дивизион тяжёлого веса должен продолжать двигаться вперёд. Нельзя больше удерживать дивизион на одном месте. Что бы в итоге ни потребовалось и что бы ни пришлось сделать UFC, дивизион должен идти дальше. С момента последнего титульного боя прошёл почти год, и никто не знает, когда состоится следующий титульный поединок», — приводит слова Фрэнсиса Нганну BJPenn.



Планировалось, что в следующем поединке Стипе Миочич встретится с Дниэлем Кормье, но пока не известно, когда состоится поединок.