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Фьюри ведёт переговоры о съёмках фильма о нём и хочет, чтобы его сыграл Дензел Вашингтон

Фьюри ведёт переговоры о съёмках фильма о нём и хочет, чтобы его сыграл Дензел Вашингтон
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри сообщил, что он работает над тем, чтобы был снят художественный фильм, который расскажет о истории его жизни. По словам Фьюри, он хотел бы, чтобы главную роль в фильме сыграл Дензел Вашингтон.

«Сейчас я веду переговоры с режиссёрами в Голливуде по поводу фильма „История жизни Тайсона Фьюри“. У меня спросили, какого актёра я хотел бы увидеть в роли себя. Очевидно, Дензела Вашингтона. Я всегда говорил, что это будет Дензел, а надо мной все смеялись. Да плевать, в целом, хотелось бы определиться с исполнителем главной роли. Дензел способен сыграть кого угодно! Но я не уверен, что он может разговаривать хриплым голосом», — приводит слова Тайсона Фьюри BT Sport.

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