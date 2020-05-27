Фьюри ведёт переговоры о съёмках фильма о нём и хочет, чтобы его сыграл Дензел Вашингтон
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри сообщил, что он работает над тем, чтобы был снят художественный фильм, который расскажет о истории его жизни. По словам Фьюри, он хотел бы, чтобы главную роль в фильме сыграл Дензел Вашингтон.
«Сейчас я веду переговоры с режиссёрами в Голливуде по поводу фильма „История жизни Тайсона Фьюри“. У меня спросили, какого актёра я хотел бы увидеть в роли себя. Очевидно, Дензела Вашингтона. Я всегда говорил, что это будет Дензел, а надо мной все смеялись. Да плевать, в целом, хотелось бы определиться с исполнителем главной роли. Дензел способен сыграть кого угодно! Но я не уверен, что он может разговаривать хриплым голосом», — приводит слова Тайсона Фьюри BT Sport.
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