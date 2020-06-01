Волкановски готов подняться в лёгкий вес ради боя с Макгрегором

Чемпион UFC в полулёгком весе Алекс Волкановски заявил, что он хочет провести поединок с бывшим чемпионом организации в двух весовых категориях Конором Макгрегором.



«Кто бы не хотел такой бой? Было бы глупостью не принять поединок с Макгрегором. Его имя навсегда останется в рейтингах полулёгкого веса и списках величайших во все времена. Для меня это больше чем просто борьба за деньги.



Даже если мне придётся подняться в лёгкий вес, чтобы доказать, что он не величайший в полулёгком весе, то я бы сделал это. Никто пока не подтвердил бои на «бойцовском острове». Никто не знает, что происходит, кроме Дэны Уайта и UFC», — приводит слова Александера Волкановски The Sun.

Ранее Волкановски вызвал на бой отказавшегося от чемпионского пояса в легчайшем весе Генри Сехудо.