Бёрнс обошёл в рейтинге UFC Масвидаля и Ковингтона, Махачев потерял одну позицию

Пресс-служба UFC на официальном сайте организации обновила рейтинги бойцов. Наибольшие изменения коснулись полусреднего дивизиона. Бразилец Гилберт Бёрнс после победы над экс-чемпионом лиги Тайроном Вудли поднялся сразу на пять позиций и теперь занимает первое место в своей весовой категории. При этом он обошёл таких топ-бойцов, как Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон.
Изменения произошли и в лёгком дивизионе. Ислам Махачев потерял одну позицию и опустился на 14-е место в рейтинге.
Обращают на себя внимание и перестановки в тяжёлом дивизионе. Россияне Алексей Олейник и Шамиль Абдурахимов потеряли по одной позиции и теперь занимают 11-е и 12-е места соответственно. Вслед за ними идёт Сергей Павлович, который поднялся на одну позицию и стал 13-м.
- 2 июня 2020
-
17:38
-
17:28
-
16:27
-
16:11
-
16:02
-
15:05
-
14:26
-
13:17
-
13:00
-
12:41
-
12:21
-
10:00
-
09:19
-
09:01
-
03:40
-
02:17
-
00:59
- 1 июня 2020
-
23:52
-
22:51
-
21:54
-
21:03
-
19:55
-
18:57
-
17:30
-
15:41
-
15:19
-
14:50
-
14:04
-
13:11
-
12:56
-
11:00
-
10:01
-
09:39
-
09:01
-
06:44