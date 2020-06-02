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Бёрнс обошёл в рейтинге UFC Масвидаля и Ковингтона, Махачев потерял одну позицию

Бёрнс обошёл в рейтинге UFC Масвидаля и Ковингтона, Махачев потерял одну позицию
Бокс/ММА / UFC 0

Пресс-служба UFC на официальном сайте организации обновила рейтинги бойцов. Наибольшие изменения коснулись полусреднего дивизиона. Бразилец Гилберт Бёрнс после победы над экс-чемпионом лиги Тайроном Вудли поднялся сразу на пять позиций и теперь занимает первое место в своей весовой категории. При этом он обошёл таких топ-бойцов, как Хорхе Масвидаль и Колби Ковингтон.

Изменения произошли и в лёгком дивизионе. Ислам Махачев потерял одну позицию и опустился на 14-е место в рейтинге.

Обращают на себя внимание и перестановки в тяжёлом дивизионе. Россияне Алексей Олейник и Шамиль Абдурахимов потеряли по одной позиции и теперь занимают 11-е и 12-е места соответственно. Вслед за ними идёт Сергей Павлович, который поднялся на одну позицию и стал 13-м.

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