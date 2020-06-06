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Ковингтон — Масвидалю: лучше быть живым цыплёнком, чем мёртвой уткой

Ковингтон — Масвидалю: лучше быть живым цыплёнком, чем мёртвой уткой
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон считает, что Хорхе Масвидаль хочет избежать поражения, потому и начал историю с угрозами UFC о возможном уходе из промоушена.

«Лучше быть живым цыплёнком, чем мёртвой уткой», — написал Колби Ковингтон в ответ на заявление Масвидаля в «Твиттере».

Напомним, Хорхе Масвидаль пригрозил руководству UFC уходом из лиги, если ему не повысят гонорары. По словам бойца, за потенциальный титульный бой с чемпионом лиги Камару Усманом ему предлагают меньшую сумму, чем он получил за поединок с Нэйтом Диасом.

В ответ Дэна Уайт заявил, что бойцов никто не заставляет драться. Примечательно, что Масвидаль — не первый боец, пригрозивший UFC уходом, ранее то же само сделал Джон Джонс.

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