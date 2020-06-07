Гарбрандт нокаутировал Ассунсао в соглавном бою UFC 250

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 250. В соглавном бою встретились экс-чемпион в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт и бразилец Раффаэль Ассунсао.

Поединок завершился победой Гарбрандта нокаутом во втором раунде.

Американец одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах при 3 поражениях. Ассунсао в свою очередь потерпел 8-е поражение при 27 победах. Это поражение стало для бразильского бойца третьим подряд.

Главным событием станет титульная встреча в полулёгком весе у женщин. Чемпионка лиги в двух весовых категориях Аманда Нуньес будет защищать один из поясов от посягательств Фелисии Спенсер.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 250.