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Гарбрандт нокаутировал Ассунсао в соглавном бою UFC 250

Гарбрандт нокаутировал Ассунсао в соглавном бою UFC 250
Бокс/ММА / UFC 0

В Лас-Вегасе (штат Невада, США) проходит турнир по смешанным единоборствам UFC 250. В соглавном бою встретились экс-чемпион в легчайшем весе американец Коди Гарбрандт и бразилец Раффаэль Ассунсао.

Поединок завершился победой Гарбрандта нокаутом во втором раунде.

Американец одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах при 3 поражениях. Ассунсао в свою очередь потерпел 8-е поражение при 27 победах. Это поражение стало для бразильского бойца третьим подряд.

Главным событием станет титульная встреча в полулёгком весе у женщин. Чемпионка лиги в двух весовых категориях Аманда Нуньес будет защищать один из поясов от посягательств Фелисии Спенсер.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира UFC 250.

UFC 2020. UFC 250, Лас-Вегас, США
Коди Гарбрандт (W) - Рафаэль Ассунсао
07 июня 2020, воскресенье. 06:35 МСК
Коди Гарбрандт
Окончено
KO
Рафаэль Ассунсао
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