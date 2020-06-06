UFC 250: Аманда Нуньес выйдет на защиту титула. Главные подробности LIVE!

На «Чемпионате» — все самые важные и интересные события, первого летнего турнира.

Здравствуйте, уважаемые поклонники смешанных единоборств. Предлагаем вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем обо всех самых интересных событиях, предшествующих очередному номерному турниру лучшей лиги планеты — UFC 250. Главным событием станет чемпионский бой, в котором Фелиция Спенсер постарается отнять пояс у Аманды Нуньес.

Место проведения

Турнир UFC 250 пройдёт в продакшен-студии UFC APEX в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Изначально этот зал предназначался для шоу Dana White's Contender Series. По сути, шоу представляет собой серию отборочных турниров, в которых просматриваются перспективные проспекты. В условиях пандемии этот камерный зал как нельзя лучше подошёл для проведения и основных турниров организации. Павильон в буквальном смысле создан для съёмок, плюс Дэна Уайт сэкономит деньги на аренде.

Промо-ролик к турниру UFC 250

Полный кард турнира

Основной кард:

Аманда Нунес — Фелиция Спенсер;

Рафаэль Ассунсао — Коди Гарбрандт;

Кори Сэндхаген — Алджамейн Стерлинг;

Нил Магни — Энтони Рокко Мартин;

Шон О`Мэлли — Эдди Вайнлэнд.



Предварительный кард:

Алекс Касерес — Чейс Хупер;

Йен Хейниш — Джеральд Мершарт;

Брайан Келлехер — Коди Стаманн;

Чарльз Бирд — Маки Питоло;

Жуссиер Формига — Алекс Перес;

Девин Кларк — Алонсо Менифилд;

Герберт Бёрнс — Эван Данэм.