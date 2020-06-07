Тактаров: если Конор не соврал о завершении карьеры, я буду счастлив

Прославленный боец смешанных единоборств прокомментировал решение экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора завершить карьеру, отметив, что положительно относится к этому шагу ирландца.

«Очередное решение Конора о завершении карьеры? Могу сказать так, если он не соврал, я буду счастлив», — приводит слова Тактарова Sport24.

Напомним, Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры сегодня, 7 июня. Это уже третий раз, когда боец заявил об уходе из спорта. Первый раз он объявил об этом в 2016 году, во второй раз — в марте прошлого года, но тогда Конор заявил о возвращении в спорт через девять дней.

Последний раз Макгрегор появлялся в октагоне в январе 2020 года и нокаутировал Дональда Серроне.